TAŞINMAZ KİRAYA VERME İLANI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nden;

Aşağıda niteliği belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle, 02/12/2025 tarihinde karşısında belirtilen gün ve saatte Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 41 Bornova – İzmir adresinde yapılacaktır.

Taşınmaz malın bulunduğu;

SIRA NO MAHALLE/ İLÇE/İL ANA TAŞ. NİTELİK ADA / PARSEL NO CİLT / SAYFA NO YÜZ ÖLÇÜMÜ (M2) HİSSE ORANI TAHMİNİ YILLIK KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE SAATİ İHALE GÜNÜ 1 Tepecik Mahallesi Efeler - AYDIN Tarla 200 / 13 28/3240 2.595,28 TAM 90.834,80 2.500,00 10;30 02/12/2025 Salı

1- Taşınmazın kira süresi 2 (İki) yıldır. Belirtilen tahmini bedel yıllık kira bedelidir.

2-Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki belgeleri vereceklerdir;

A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

Kanuni ikametgâh göstermesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık veya e-devlet) Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık veya e-devlet) Noter tasdikli imza beyannamesi Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)

B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ( varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından veya benzeri bir kuruluştan, 2025 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair güncel belge/belgeler Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlara ilaveten, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlara ilaveten tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeleri ihalede vermesi gerekmektedir.

C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, İhale Dosyası alındı belgesi

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

5- Kira Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. Bu şart sadece postayla teklif gönderecekler için geçerlidir.)

6- Teklif mektubu, (Bu şart sadece postayla teklif gönderecekler için geçerlidir.)

7- İhaleye ait şartname ve diğer evraklar, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 41 Bornova – İzmir adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartname bedeli olan 1.900,00 TL (Bindokuzyüz TL)’nin Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne yatırılması suretiyle alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

8- İhaleye teklif verecek isteklilerce belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

9- İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, kayıt numaralı alındılar karşılığında Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 41 Bornova – İzmir adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

10- Kiraya konu taşınmaz, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı Planında ve Tepecik Belediyesi Meclisinin 01.07.2005 tarih 15 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planında “Havaalanı” kullanımında kalmaktadır. Söz konusu plan hükümlerine göre imar planlarında “Havaalanı” olarak belirtilen alanlarda 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve İlgili Yönetmelik Hükümleri Doğrultusunda Uygulama Yapılacak olup bu alanlarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve onaylanan “Mania Planı” kriterlerine ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından 26.06.2007 tarihli B.11.1.SHG.0.10.01.05-610/20000 sayılı Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması zorunludur.

11- Aydın ili, Efeler ilçesi, Tepecik mahallesi sınırları içinde kalan 200 ada 13 parsel numaralı taşınmazın kullanım amacı “Havaalanı” olup taşınmazda yapılacak her türlü faaliyet için yukarıda açıklanan hükümlere uyulması gerekmektedir.

12- İhale konusu işe ait sözleşme düzenlenecektir. Sözleşme notere tescil ettirilecektir. Yıllık kira bedeli; ihale tarihinde geçerli olan 2886 sayılı kanunun 45 inci maddesine göre her yıl belirlenen parasal sınırın yüzde birine (%1) kadar ise tek seferde ödenecektir. Takip eden yılda bir önceki yılın kira bedeline, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE yüzde değişim oranlarında artış ilave edilecektir.

13-Kira bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%20 KDV), resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

14- İhale en yüksek teklif üzerinden, pey artırımı şeklinde uygulanacaktır.

15- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

16- Postadaki gecikmeler kabul edilmez. İlan olunur.