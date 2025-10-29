Son Mühür- Papa Leo, 27 Kasım’da Türkiye’ye ayak bastıktan sonra ilk durağı olan Ankara’da Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı düzeyinde resmi temaslarda bulunacak. Görüşmelerin, dinler arası diyalog ve barış mesajı çerçevesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İznik Konsili’nin 1700. yılı

Papa Leo, Ankara programının ardından İstanbul’a geçecek. Buradan da Hristiyanlık tarihi açısından büyük öneme sahip olan Bursa’nın İznik ilçesine gidecek. Papa, Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma törenlerine katılacak. Bu ziyaretin, Hristiyan dünyasında sembolik bir anlam taşıdığı belirtiliyor.

Sultanahmet ve Volkswagen Arena

Ziyaretin üçüncü günü olan 29 Kasım’da Papa Leo’nun Sultanahmet Camisi’ni ziyaret etmesi planlanıyor. Aynı gün İstanbul’daki farklı Hristiyan toplulukların temsilcileriyle bir araya gelecek olan Papa, akşam saatlerinde ise Volkswagen Arena’da düzenlenecek özel bir ayine başkanlık edecek. Bu etkinliğe, Türkiye’de yaşayan Katoliklerin yanı sıra farklı ülkelerden dini temsilcilerin de katılması bekleniyor.

Türkiye’ye gelen beşinci Papa

Papa 14’üncü Leo, bu seyahatle birlikte Türkiye’yi ziyaret eden beşinci Papa olacak. Ziyaret, hem dini hem diplomatik açıdan önem taşıyor. Papa’nın Türkiye programının, dinler arası hoşgörünün güçlendirilmesi ve kültürel bağların pekiştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Papa Leo’nun Türkiye ziyareti, sadece Katolik dünyasında değil, uluslararası diplomasi çevrelerinde de yakından takip ediliyor.