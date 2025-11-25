Sığınmacılara iş yeri ruhsatı vermemesi sebep gösterilerek hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaşanan gelişmeyi duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Özcan, yurt dışı yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Tanju Özcan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Yurt dışına çıkış yasağım kalktı. Bolu'da sığınmacılara iş yeri ruhsatı vermediğim için, Bolu’dan ayrılmalarını istediğim için hakkımda 1 yıl önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un tweeti üzerine adli soruşturma başlatılmış, akabinde dava açılarak hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Biraz önce Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkımda verilen ‘yurt dışına çıkış yasağını’ oybirliğiyle ile kaldırıldığını öğrendim. Ama bu yasağı koydurtanlar merak etmesin; bir yere kaçacağım yok! Ayrıca sığınmacıların Bolu’dan ayrılmaları için aldığım kararlardan ve ortaya koyduğum icraatlarımdan herhangi bir pişmanlığım da yok. Kendimi Türk milletinin vicdanına havale ediyorum." dedi.