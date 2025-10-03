Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım’ın tahliyesine itiraz etti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddederek dosyayı üst mahkemeye gönderdi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise savcılığın talebini kabul ederek Barım’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Kritik suçlama

Barım, 27 Ocak’tan bu yana “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla tutuklu bulunuyordu. Taksim’deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılandığı davada, hakkında 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Polis hastaneye gitti

Yeniden tutuklama kararının ardından polis ekiplerinin, Barım’ın tedavi gördüğü hastaneye gittiği öğrenildi. Kararın uygulanması sürecinin hastane koşullarında nasıl yürütüleceği merak konusu oldu.

Son görüntü sosyal medyada

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından Ayşe Barım’ın hastane odasındaki son görüntüsünü paylaştı. Fotoğraf, yeniden tutuklama kararının ardından gündeme oturdu.