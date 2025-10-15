Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliklerle ilgili olarak sosyal medyada gündeme gelen “hız sınırı toleransının kaldırıldığı” iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Sosyal medya haberleri gerçeği yansıtmıyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan; “Radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10’luk toleransın kalktığı ve hız sınırını 1 km/s aşan sürücülere ceza kesileceği” yönündeki haberlerin yanlış olduğu belirtildi.

Açıklamada, kanun taslağının hız cezalarını oransal yüzdelik artış yerine kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımıyla düzenlediği kaydedildi.

Yerleşim yeri içi ve dışı hız toleransı devam ediyor

Yeni düzenlemeye göre, yerleşim yerlerinde 50 km/s hız sınırında halihazırda uygulanan yüzde 10’luk tolerans, yani 56 km/s’ten itibaren başlayan ilk kademe cezası, değişmeden devam ediyor.

Benzer şekilde, yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına uygulanan yüzde 10’luk tolerans da korunuyor. Bu yollar için yeni düzenlemede ilk kademe hız cezası 10 km/s aşım üzerinden uygulanacak.

Böylece, yerleşim yeri içi hız sınırında 5 km/s, yerleşim yeri dışındaki yollarda ise 10 km/s’lik tolerans hâlen geçerliliğini koruyor. İçişleri Bakanlığı, sürücülerin hız limitlerine ilişkin mevcut uygulamaların değişmediğini vurguladı.