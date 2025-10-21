Stanimir Stoilov yönetiminde sezona iddialı giren Göztepe, Alanyaspor karşısında oyunun büyük bölümünde topa sahip olmasına rağmen skoru lehine çeviremedi. İzmir ekibi, son vuruşlarda etkisiz kalınca sahadan puansız ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, birçok maçta oyuna hükmetmesine rağmen aynı senaryoyu tekrarladı. Teknik direktör Stoilov da hemen her basın toplantısında bu konunun altını çizerek “Üretmekte zorlanıyoruz, gol yollarında daha etkili olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Şut çok, gol az: Her 11 şutta 1 gol

Göztepe bu sezon hücumda üretkenlik sorunu yaşasa da rakip kaleye şut atma konusunda dikkat çekici bir istatistik sergiliyor.

İzmir ekibi, şu ana kadar Rizespor’a 17, Fenerbahçe’ye 12, Karagümrük’e 16, Konyaspor’a 18, Kayserispor’a 13, Beşiktaş’a 13, Eyüpspor’a 16, Başakşehir’e 9 ve Alanyaspor’a 10 şut çekti.

Toplamda 124 şut atan Göztepe, bu girişimlerden sadece 11 gol çıkarabildi. Bu tabloya göre Stoilov’un öğrencileri, maç başına ortalama 11 şutta 1 gol bulabiliyor.

Romulo’nun eksikliği hissediliyor

Geçtiğimiz sezonun ilk 9 haftasında 16 gol atan Göztepe, bu sezon daha istikrarlı bir performans göstermesine rağmen yalnızca 11 gol kaydedebildi.

Geçen sezon takımın gol yükünü çeken Brezilyalı forvet Romulo, 9 maçta 4 gol atarak büyük katkı sağlamıştı.

Ancak sezon sonunda önemli bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılan Romulo’nun yerine transfer edilen Janderson, beklenen etkiyi yaratamadı. Yeni golcü Janderson şu ana kadar sadece 1 gol atarken, taraftarlar eski golcüleri Romulo’yu arar oldu.

Göztepe’nin yenilmezlik serisi sona erdi

Sezonun ilk haftasında Rizespor’u deplasmanda 3-0 yenen Göztepe, ardından evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmıştı. Karagümrük’ü 2-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, Konyaspor ve Kayserispor’la 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş’ı 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, Eyüpspor deplasmanından 0-0’lık skorla dönmüş, Başakşehir’i ise 1-0 mağlup etmişti.

Alanyaspor yenilgisiyle birlikte namağlup unvanını kaybeden Göztepe, Süper Lig’deki başarılı gidişatına küçük bir mola vermek zorunda kaldı.

Stoilov çözüm arıyor

Teknik direktör Stanimir Stoilov, takımının ofansif verimliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenmanlarda özellikle bitiricilik ve hücum varyasyonlarına ağırlık veren Bulgar teknik adam, milli arayı bu eksikleri gidermek için değerlendirmeyi planlıyor. Göztepe taraftarı ise takımdan yeniden çıkışa geçmesini ve hücumda etkili bir kimlik kazanmasını bekliyor.