Son Mühür - Bir tatlıcının internet sitesinde belirlediği fiyatlar sosyal medyanın dikkatini çekti. Kullanıcılar, bir havuç diliminin 738 liraya, 4 dilim baklavanın ise 576 liraya satılmasına yoğun tepki gösterdi.

Gündeme oturan baklava fiyatı

Türkiye’de en çok sevilen tatlılar arasında başı çeken baklava, fiyat artışlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, İstanbul’daki bir tatlıcının internet sitesinde bir dilim havuç dilimi “indirimli” olarak 738 liraya, 4 dilim baklava ise “indirimli” şekilde 576 liraya satılıyor. Fiyat listesinde ayrıca bir dilim fıstıklı tel kadayıf 558 lira, üç dilim fıstıklı kuru baklava ise 648 lira olarak yer alıyor. Fıstıklı baklavanın kilosu 2 bin 880 liradan, midye baklavanın kilosu 3 bin 780 liradan, fıstıklı dürümün kilosu ise 4 bin 140 liradan satışa sunuluyor.