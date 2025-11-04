İzmir'in Balçova ilçesinde, trafiği ve kamu güvenliğini hiçe sayan bir sürüş sergileyerek aracıyla refüj üzerine çıkan sürücüye yönelik kapsamlı bir idari ve adli süreç başlatıldı. Kamuoyunda hızla yayılan görüntülerin ardından, yetkili birimler derhal harekete geçti ve trafik terörüne geçit verilmeyeceğini net bir şekilde gösterdi. Olayın merkezindeki 35 YY 777 plakalı aracın 22 yaşındaki sürücüsü B.S., sosyal medyada paylaşılan sorumsuz hareketinin bedelini ağır bir şekilde ödemek zorunda kaldı.

Sosyal medya görüntüleri harekete geçirdi

Trafik güvenliğini açıkça tehlikeye atan bu pervasız sürüşe ait görüntülerin dijital platformlarda yayılması üzerine, İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri hızlı bir soruşturma başlattı. Ekipler, gerçekleştirdikleri detaylı inceleme ve plaka tespiti çalışmaları sonucunda, kısa sürede sürücünün kimliğini belirledi. Kimliği tespit edilen B.S., gözaltına alınarak emniyet birimlerine getirildi. Emniyetteki sorgusu sırasında sürücü B.S., sergilediği davranışın bir trafik kuralı ihlali olduğunu ve halkın güvenliğini tehlikeye attığını kabul etti.

Hem para cezası hem adli takibat

Trafik kuralını kasten ihlal eden ve çevredekilerin can güvenliğini riske atan B.S. hakkında yalnızca idari yaptırımlarla yetinilmedi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yüksek miktarda idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu eylemin bir sonucu olarak B.S.'nin sürücü belgesi, yasa gereği geçici bir süreyle geri alındı. Bu idari cezaların yanı sıra, olayın hukuki boyutu da göz ardı edilmedi. Sürücü B.S. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 179/2. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.