Son Mühür- Gazeteci Merdan Yanardağ’ın ‘casusluk’ suçlamasıyla tutuklanmasının ardından kayyum atanan TELE 1 Televizyonu’nda çalışanlar istifa kararı aldı. Karar, kanalın ana haber sunucusu Murat Taylan tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Kayyum ataması sonrası kriz büyüdü

TELE 1’e, Yanardağ’ın tutuklanmasının ardından mahkeme kararıyla kayyum atanmıştı. Kanal çalışanları bugün yaptıkları açıklamada, sürece karşı sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

“Penguen medyası olmayacağız”

TELE 1 çalışanları adına konuşan Ana Haber Sunucusu Murat Taylan, istifa kararını duyurdu. Taylan, açıklamasında, "Penguen medyası olmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel: “TELE 1’i başka bir yerde yaşatacağız”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanan TELE 1 Televizyonu için yeni bir çözüm hazırlığı içinde olduklarını açıkladı.

Özel, “TELE 1’i belki başka bir isimle ama aynı kadroyla yaşatacağız, sonuna kadar arkasında duracağız” dedi.

Esenyurt mitinginde TELE 1 mesajı

CHP lideri Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğunun 1’inci yılı nedeniyle düzenlenen mitingde konuştu.

Özel, konuşmasında Ekrem İmamoğlu, kampanya yöneticisi Necati Özkan ve TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “casusluk” iddiasıyla yargılandığı davaya da değindi.

“CHP çözüm üzerinde çalışıyor”

Özel, kayyum atamasına tepki göstererek, TELE 1’in mevcut çalışanlarıyla başka bir isim altında yayın hayatına devam edeceğini söyledi.

“TELE 1’e sahip çık diyorlar. Bugün Tolga Mollaveisoğlu’yla görüştük. TELE 1’i belki TELE 1 olarak değil ama oradaki kadrolarıyla başka bir yerde yaşatacağız. Sonuna kadar da arkasında duracağız. Çalışıyoruz.”

“Sonuna kadar arkasında duracağız”

CHP lideri, TELE 1’in yalnız bırakılmayacağını vurguladı: “Bu süreçte gazetecilerin ve bağımsız medyanın yanında olacağız. TELE 1’e kayyum atanması, basın özgürlüğüne müdahaledir. Biz, o sesi susturmayacağız.”

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kampanya yöneticisi Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında ‘casusluk’ suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, TELE 1’in bağlı olduğu ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş.’ye TMSF kayyum olarak atanmıştı. Kayyum heyetinin başına ise bir dönem Yeni Şafak yazarlığı da yapan İbrahim Paşalı getirilmişti.