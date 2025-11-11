Son Mühür- 19 Mart’ta başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonuna ilişkin iddianame 237 gün süren çalışmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı.

Yedi bölümden oluşan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “1 numaralı şüpheli” olarak gösterildi. Hazırlanan dosyada İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

CHP için kapatma davası çağrısı

Başsavcılık, iddianamenin yanında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Anayasa’nın 69. maddesi kapsamında kapatılması için bildirimde bulundu.

Bu bildirimin siyasi partilerin mali faaliyetlerine ilişkin denetim hükümlerine dayandığı ve “suç gelirleriyle finansmanın demokratik düzenle bağdaşmadığı” ifadelerinin özellikle vurgulandığı belirtildi.

Savcılığın bildirim metnindeki kritik tespitler

Savcılık tarafından Yargıtay’a gönderilen bildirimin içeriğinde şu değerlendirmeler öne çıkarıldı:

Suçtan elde edilen gelirlerle parti binası satın alındığı,

Delegelerin iradesine maddi menfaat sağlanarak müdahale edildiği,

Parti üst yönetiminin bilgi ve onayıyla gelirlerin bir havuzda toplandığı,

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren kişilerin rüşvet ağına dair beyanlarda bulunduğu,

Parti tüzel kişiliği adına satın alınan bina bedelinin kaynağının belgelendirilemediği,

Para akışlarının suç geliri olduğunun parti yönetimince bilindiği yönünde tanık anlatımlarının bulunduğu belirtildi.

Seçmen verilerinin yasa dışı kullanıldığı iddiası

Soruşturma kapsamında, 11 milyonun üzerinde seçmene ait güncel yurt içi–yurt dışı verilerin CHP tüzel kişiliği tarafından hukuka aykırı şekilde işlendiği iddia edildi.

Bu verilerin İstanbul İl Örgütü tarafından seçim çalışmalarında kullanıldığı, seçmen iradesinin manipüle edilmeye çalışıldığı ve bu faaliyetlerin sistematik biçimde yürütüldüğü savcılık metninde yer aldı.

“Demokratik düzenin etkilenmesi” vurgusu

Savcılık, yapılan tespitler doğrultusunda CHP’nin hem yerel hem genel seçimlerde demokratik işleyişi etkileyen faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü.

Bu nedenle partinin anayasal ve yasal hükümler doğrultusunda kapatılması talebi için Yargıtay’a resmi bildirim gönderildi.