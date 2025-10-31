Son Mühür- Duruşmada yer alan sanıklar, savunmalarını tamamladıktan sonra mahkeme kararını açıkladı. Hakim, 109 sanığın suçsuz bulunduğunu belirterek beraat kararı verdi. Kalan bir sanık hakkındaki yargılama ise ayrı bir değerlendirmeye tabi tutuldu.

Dava süreci

Saraçhane’de gerçekleşen olaylara ilişkin açılan davada, sanıkların kamu düzenini bozmak ve izinsiz gösteri yapmakla suçlandığı belirtilmişti. Yargılama süreci boyunca sanıklar, suçlamaları reddetmiş ve eylemlerinin demokratik haklarını kullanmaktan ibaret olduğunu savunmuştu.

Mahkemenin gerekçesi

Mahkeme, dosyada yer alan delil, ifade ve görüntü kayıtlarını değerlendirerek sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair yeterli delil bulunmadığı sonucuna vardı. Bu nedenle 109 kişi hakkında beraat kararı verildi.