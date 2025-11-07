Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’daki İhsan Doğramacı Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in kendisine açtığı tazminat davasına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi.

“Ben ortaya söyledim, üzerine alınmak onun tercihi”

Akın Gürlek’in tazminat davasına ilişkin konuşan Özel, sözlerinin hedefinin açık olduğunu belirterek, “O ifadeleri kime söylediğim belli. Ben ortaya söyledim, Sayın Akın Gürlek üzerine alınmış ve dava açmış. Bu onun tercihi” dedi.

CHP lideri, geçmişte de benzer davalarla karşılaştığını anımsatarak, “Kimini kazandı, kimini kaybetti. Bu da öyle bir süreç olacak. Ne söylediysem arkasındayım” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan’ın sözlerini haberde yayınlayamazsınız”

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte kullandığı ifadeleri hatırlatarak, “Erdoğan bize öyle şeyler söyledi ki, ben burada saysam akşam haberlerde yayınlayamazsınız. Canlı yayın olsaydı yayından çıkmak zorunda kalırlardı. O kadar edepsiz sözler ki, benim ağzıma yakışmaz” dedi.

Erdoğan’ın partisi ve CHP’li kadınlara yönelik ifadelerine tepki gösteren Özel, “Biz Türkiye’nin birinci partisiyiz. Erdoğan hâlâ bunu kabullenemiyor” diye konuştu.

“Türkiye’nin birinci partisi CHP’dir”

CHP’nin geldiği noktaya dikkat çeken Özel, Erdoğan’ın “ülkenin ikinci büyük partisi” ifadesine de yanıt verdi:

“Üye sayısından bahsediyorsa bilemem ama oy oranıyla konuşuyorsak CHP bugün birinci partidir. Türkiye’nin en köklü, ilk kurulan partisi de CHP’dir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin birinci partisidir, Erdoğan bunu içselleştirecek.”

“HSK Akın Gürlek hakkında soruşturma açmalı”

Akın Gürlek’in geçmiş görevlerine ilişkin iddiaları da gündeme getiren Özel, Anayasa’nın 140. maddesine atıfta bulunarak, “Hakim ve savcılar görevleri dışında gelir sağlayıcı faaliyette bulunamazlar. Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Eti Maden’den Euro bazında ek gelir sağlamış. Bu açık bir anayasa ihlalidir” dedi.

HSK’nın bu konuda harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Özel, “Bir muhakkik atanmalı, Gürlek hakkında soruşturma başlatılmalıdır. Eğer bu yapılmazsa HSK’nın varlık sebebi tartışmalı hale gelir” ifadelerini kullandı.

“Gazetecilik ayaklar altında”

TGRT’de yayınlanan bir programa da göndermede bulunan Özel, “Partimizden bir isimle Gürlek’in avukatını karşı karşıya çıkarmışlar. O kanal hükümeti rahatsız edecek alt yazılar kullanılmasın diye patronunun eşinin müdahale ettiği bir yer. Gazeteciliğin en ayaklar altına alındığı kanal” diye konuştu.

“Bu ülke hukuk devleti olmalı”

HSK’nın Akın Gürlek hakkında adım atmamasını eleştiren CHP lideri, “Bu ülkede herkes hesap verirken bir kişi muaf tutulamaz. Hukuk herkes için eşit işleyecek. Savcıların, yargıçların, bakanların özel koruması olamaz” dedi.

Masumiyet karinesinin çiğnendiğini belirten Özel, “Daha dava bitmeden insanlara ‘suç örgütü’ deniliyor. Bu anlayış hukuk devletine zarar verir” açıklamasında bulundu.

“Anayasa hepimizi korur”

Açıklamalarını hukuk vurgusuyla tamamlayan Özel, “Bu anayasa hepimizi korur. En çok da Cumhurbaşkanını korur. Biz 15 Temmuz gecesi Meclis’i bombalar altında açarken anayasayı savunuyorduk. Şimdi o anayasayı yok saymak, ülkeyi uçuruma sürükler” dedi.

Özgür Özel’in açıklamaları, hem Akın Gürlek hakkındaki iddialar hem de yargı bağımsızlığı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.