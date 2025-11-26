Son Mühür- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi’nde gece saatlerinde ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı öğrenildi. Cezaevi revirinde yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye sevk kararı alındı.

Sabah saatlerinde acil sevk edildi

Edinilen bilgilere göre Böcek, sabah 07.00’de acil olarak Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Böcek’in daha önce de çeşitli sağlık problemleri nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu.

Yerel gazeteciden açıklama

Antalya’nın yerel gazetecilerinden Ali Taş, Böcek’in gece ani bir sağlık problemi yaşadığını ifade etti. Taş, ilk müdahalenin cezaevi revirinde yapıldığını, sonrasında sevk kararının alındığını aktardı.

Böbrek ve mide rahatsızlığı iddiası

Antalyaburada’nın aktardığına göre Böcek’in böbrek ve mide rahatsızlıkları yaşadığı, ayrıca boyun tutulması şikayetinin bulunduğu belirtildi. Hastanedeki tetkikleri sürüyor.

Böcek’in sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, hastanede kontrollerin devam ettiği öğrenildi.