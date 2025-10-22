Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve önceki dönem CHP kurultay delegeleri, partinin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali talebiyle Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen tarafından sunulan dilekçede, CHP Genel Merkez yönetiminin 38. Olağan Kurultay’da partinin iradesini “organize bir şekilde ortadan kaldırdığı” savunuldu.

“Parti içi demokrasi ortadan kaldırıldı”

Dilekçede, mevcut yönetimin hukuka aykırı yollarla göreve geldiği ve bu yönetimin devam ettiği sürece yapılacak her kurultayın “zehirli ağacın zehirli meyvesi” gibi sakat olacağı ileri sürüldü. Ayrıca, partililerin adaylık dahil seçme ve seçilme haklarının engellendiği, parti içi demokrasinin tamamen ortadan kaldırıldığı iddia edildi.

İddianameler ve ceza davaları hatırlatıldı

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda hazırlanan iddianamelere dikkat çekilen dilekçede, bazı delegelere Özgür Özel lehine oy kullanmaları için maddi menfaat sağlandığı, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği teklif edildiği, hatta bazı kişilere CHP’li belediyelerde iş vaadinde bulunulduğu belirtildi.

Dilekçede, bu kapsamda yüzlerce kişinin yargılandığı hatırlatılarak, partideki seçim süreçlerinin “hukuki meşruiyetini yitirdiği” öne sürüldü.

“Kurultaylar hukuka karşı hile amacıyla yapıldı”

CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihli 21. Olağanüstü Kurultayı ile 21 Eylül 2025 tarihli 22. Olağanüstü Kurultayı’nın, açılan davayı konusuz bırakmak amacıyla düzenlendiği iddia edildi.

Dilekçede, bu kurultayların “hukuka karşı hile” yöntemiyle gerçekleştirildiği ve yok hükmünde sayılması gerektiği savunuldu.

“Kurultay iradesi gasbedildi”

Dilekçede, mevcut yönetimin muhaliflere yönelik disiplin cezaları ve yargısız infazlarla parti içi demokrasiyi engellediği vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin kurultay iradesinin “organize biçimde gasbedilmesinin” kamu düzenine aykırı olduğu ve bu durumun Türk Medeni Kanunu’na göre mutlak butlan sebebi sayılması gerektiği belirtildi.

“Yargı mensupları dahi tehdit ediliyor”

Dilekçede, mevcut yönetimin kamu kaynaklarını kendi lehine kullanarak hukuka aykırı biçimde parti yönetimini sürdürdüğü ileri sürüldü. Ayrıca, İBB’de işlenen suçlarda organizasyon lideri olmakla itham edilen Ekrem İmamoğlu’nun içinde bulunduğu durumdan kurtarılması için parti olanaklarının seferber edildiği iddia edildi. Yargı mensupları ve avukatların basın aracılığıyla tehdit edildiği de ifade edilerek, “Hukukun buna dur demesi kaçınılmaz bir zorunluluktur” denildi.

Tedbiren görevden uzaklaştırma talebi

Dilekçede, yargılama süreci devam ederken “kamu düzenini koruma” amacıyla mevcut CHP yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması istendi. Ayrıca, önceki dönem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade edilmesi talep edildi.

38., 21. ve 22. kurultayların iptali istendi

Son olarak, dilekçede CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlanla batıl” olduğunun tespiti istendi. Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talep edildi. Ayrıca, 6 Nisan ve 21 Eylül’deki olağanüstü kurultayların yok hükmünde sayılması ve CHP’nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptaline karar verilmesi talep edildi.