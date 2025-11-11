Son Mühür - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan ve evli olan Huriye Helvacı, 2 Kasım’da 5 yaşındaki oğlu Osman’ı da alarak evden ayrıldı. Huriye Helvacı ve oğlu bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine AFAD, UMKE, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Cansız bedeni bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı’nın cansız bedeni bulundu. Annesi Huriye Helvacı ise halen arama çalışmaları kapsamında bulunamıyor. CNN TÜRK muhabiri olayla ilgili şu bilgileri aktardı: "Anne ve oğlunu arama çalışmaları devam ediyordu. Osman'ın en son görüntülerinde mavi bir montu vardı. Bu bölgede oldukça dikkat çekici bir monttu. Çünkü bölge yapısında genellikle yeşil ve kahverengi ağaçlar vardı dikkat çekiyordu. Ekiplerinde bu kapsamda hem havadan hem karadan çalışması devam ediyordu. Şu anda elimize gelen bilgilere göre 5 yaşındaki Osman’ın cansız bedeni bir uçurumun kenarında tespit edildi."