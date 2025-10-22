Son Mühür- İstinaf Mahkemesi, bir kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına sebep olan olay sonrası Fatma Zehra Kınık’a verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını hukuka uygun bulmayarak bozma kararı aldı. Birgün'ün haberine göre kararın gerekçesinde, yaralanan üç kişinin şikayetlerini geri çekmiş olmaları ve sanığın yalnızca bir kişinin ölümünden sorumlu tutulması gerektiği vurgulandı.

Olayın detayları

Olay, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın neden olduğu trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybetmesi ve bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanmıştı. İlk derece mahkemesi, Kınık’a 4 yıl 2 ay hapis cezası vermişti.

Mahkeme kararı ve tedbirler

Mahkeme heyeti, verilen cezanın süresi göz önüne alındığında, cezanın ertelenmesine veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetmişti. Ayrıca sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmiş, Kınık’ın ehliyetine ise 2 yıl süreyle el konulmuştu.