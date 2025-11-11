Son Mühür / Yiğit Uzun - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” olarak bilinen soruşturmada iddianame tamamlandı. Başsavcı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında 105 tutuklu, 171 adli kontrol altında, 71 hakkında yakalama kararı bulunan toplam 402 şüpheli bulunduğu bildirildi.

Yaklaşık 3 bin 900 sayfadan oluşan iddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında “örgüt kurmak, yönetmek, rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak, dolandırıcılık, suç gelirlerini aklama, kişisel verileri kaydetme ve gizleme” gibi çok sayıda suçlama yer aldı.

142 Eylem, 16 Suç başlığı

İddianamede İmamoğlu’nun sadece doğrudan işlediği suçlardan değil, örgüt üyelerinin işlediği fiillerden de sorumlu tutulduğu belirtildi. Buna göre İmamoğlu hakkında:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,

59 kez rüşvet,

11 kez suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

46 kez kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratma ve dolandırıcılık,

4 kez delil karartma,

9 kez irtikap,

70 kez ihaleye fesat karıştırma,

Vergi Usul, Orman, Maden ve Çevre Kanunlarına muhalefet

gibi suçlardan toplam 142 eylemle cezalandırılması talep edildi.

“Kamu Kaynakları usulsüz şekilde kullanıldı”

Başsavcı Akın Gürlek, yapılan basın toplantısında “Toplanan deliller doğrultusunda çıkar amaçlı bir suç örgütü kurulduğu ve kamu kaynaklarının usulsüz şekilde yönlendirildiği yönünde kuvvetli şüphe oluşmuştur. Hazırlanan iddianamede şüphelilerin Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında cezalandırılmaları talep edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemece kabul edilmesi halinde Ekrem İmamoğlu, “örgüt lideri” sıfatıyla yargılanacak.