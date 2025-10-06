Son Mühür- Sanatçının avukatı, Ekol TV’den Dilek Güngör’ün haberine göre yaptığı açıklamada, müvekkilinin kanında 3,53 promil etanol (alkol), göz içi sıvısında ise 343 mg/dl etanol bulunduğunu belirtti. Raporda ayrıca, Güllü’nün kanında reçeteli anksiyete ilacı ve mide koruyucu tespit edildiği, idrar örneğinde ise ağrı kesici kalıntısı bulunduğu ifade edildi.

Uzmanlara göre bu seviyedeki alkol, ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabiliyor.

Zehirli madde ya da uyuşturucuya rastlanmadı

Bursa Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda, Güllü’nün iç organları ve mide içeriğinde herhangi bir toksik ya da zehirleyici maddeye rastlanmadığı da kaydedildi. Raporda, metanol veya uyuşturucu etkili kimyasalların bulunmadığı açıkça belirtildi.

“Kazara düşme ihtimali kuvvetli”

Sanatçının avukatı, elde edilen bulguların “yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme” olasılığını güçlü biçimde desteklediğini vurguladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Müvekkilim Gül Tut’un trajik vefatıyla ilgili hazırlanan toksikoloji raporu, yüksek alkol seviyesinin denge kaybı ve koordinasyon bozukluğuna yol açmış olabileceğini göstermektedir. Rapor, düşmenin kazara yaşandığı ihtimalini güçlendirmektedir.”

Soruşturma süreci sürüyor

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında olay yeri inceleme, tanık ifadeleri ve kamera kayıtları da değerlendirilmeye devam ediyor. Adli Tıp raporunun soruşturma dosyasına eklenmesiyle birlikte savcılık, Güllü’nün ölümüne ilişkin nihai değerlendirmesini önümüzdeki günlerde tamamlayacak.