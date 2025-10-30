Antalya'nın Kemer ilçesinde bir esnafın şikayeti üzerine başlatılan rüşvet ve dolandırıcılık soruşturması, eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün tutuklanmasıyla sonuçlandı. Gül, bir işletme sahibini, dava sürecinde lehte rapor düzenlenmesi karşılığında para talep ederek dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.

Şikayet detayları: Bilirkişi güvencesiyle 10 bin dolar talebi

Olay, Kemer'de iki farklı işletmesi bulunan esnaf M.N.A.'nın Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayetle ortaya çıktı. Mağdur esnafın beyanına göre, eski Belediye Başkanı Mustafa Gül kendisiyle irtibata geçerek, iş yerlerinden biriyle ilgili devam eden hukuki bir süreç olduğunu ve bu davaya rapor hazırlayacak olan bilirkişiyi şahsen tanıdığını iddia etti. Gül’ün, olumlu bir rapor düzenlenmesi hususunda bilirkişiyle görüştüğünü, bu 'hizmet' karşılığında 10 bin dolar talep ettiğini öne sürdü. Esnaf, Gül’ün kendi adına 500 doları ödediğini, kalan paranın ise raporun hazırlanmasını takiben kendisinden talep edileceğini söylediğini belirtti. Ayrıca, Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelerek fotoğraf çekmesi ve tehditkar söylemleri nedeniyle büyük bir tedirginlik yaşadığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Seri numaralı banknotlar evinde bulundu

M.N.A.'nın şikayeti üzerine Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlattı. Ekipler, mağdur M.N.A.'nın seri numaraları alınmış banknotları Gül'e teslim etmesinin ardından harekete geçti. Dün, şüpheli Mustafa Gül’ün konutunda arama kararı çıkarılarak kapsamlı bir arama yapıldı. Yapılan aramada, esnaftan alındığı iddia edilen ve daha önce seri numaraları kayıt altına alınan paralar ele geçirildi.

Kanıtların ele geçirilmesinin ardından eski Belediye Başkanı Mustafa Gül, 'Nüfuz ticareti' ve 'Dolandırıcılık' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Kemer Adliyesi'ne sevk edilen Mustafa Gül, Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Yargılama makamı, mevcut deliller ve iddialar ışığında eski Başkan Mustafa Gül'ün 'Dolandırıcılık' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.