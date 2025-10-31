Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin elektronik para sistemi üzerinden aklandığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında önemli bir adım attı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/81976 sayılı dosyada, şirket üzerinden suç gelirlerinin finansal sisteme sokulduğuna dair kuvvetli şüpheler tespit edildiği belirtildi.

Meşru ticaret görünümü altında para aklama iddiası

Açıklamada, elektronik para kuruluşu statüsünün “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin, yasal ticari faaliyet izlenimi verilerek finansal sisteme dahil edilmesi” amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.

MASAK ve TCMB raporları incelendi

Başsavcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan raporların incelendiğini bildirdi. Raporlarda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme aktarıldığı ve bu işlemlerin finansal hareketlilik görüntüsü altında gerçekleştirildiği tespit edildi.

Riskli ülkelerden gelen kartlarla işlemler durdurulmadı

Raporlarda ayrıca, Libya ve Irak gibi yüksek risk grubundaki ülkelerden gelen kartlarla yapılan yüksek tutarlı ve tekrarlayan işlemlerin engellenmediği, alarm üretildiği hâlde gerekli önlemlerin alınmadığı vurgulandı. Aynı kartların kısa süre içerisinde farklı üye işyerlerinde kullanıldığı, bu hareketliliğin “gerçek ticari faaliyet”ten ziyade “para aktarımı ve pos tefeciliği” niteliğinde olduğu ifade edildi.

Ozan Özerk ve Aveon yapılanması inceleme altında

Başsavcılığın açıklamasında, Ozan Elektronik Para A.Ş. sahibi Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla “sigorta primi” adı altında para akışı sağladığı, bu yapının Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği belirtildi.

10 şüpheliye operasyon, 7 şirkete el koyma

Soruşturma kapsamında yürütülen mali analizlerde, toplam değeri yaklaşık 402 milyon TL olan 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ilişkin mal varlığı tespit edildi. 31 Ekim 2025 tarihinde 10 şüpheli ile 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, söz konusu mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.

TMSF kayyum olarak atandı

Başsavcılık, yapılan değerlendirmeler sonucunda Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin suç gelirlerinin finansal sisteme sokulmasında etkin rol oynadığı kanaatine varıldığını bildirdi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına hükmedildi.