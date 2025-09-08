Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi’ni olağanüstü toplamak üzere resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Büyük kurultay için yapılan başvurunun ardından İstanbul için de aynı yönde adım atıldı.

Tüzüğün 43. maddesi uyarınca

Habertürk'ün haberine göre, CHP tüzüğünün 43. maddesi kapsamında delegeler tarafından hazırlanan olağanüstü kongre talebi Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi.

Kongre tarihi belli oldu

Başvurunun kabul edilmesinin ardından, CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi’nin 24 Eylül 2025 tarihinde yapılacağı kesinleşti.