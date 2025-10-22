Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 09.40’ta Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na giriş yaptı. Yaklaşık dört saat süren görüşme 13.20 sıralarında sona erdi. Cezaevi çıkışında kısa bir açıklama yapan Özel, İmamoğlu’nun moralinin yerinde olduğunu belirtti.

“İddianame tel tel dökülüyor”

Görüşmenin ardından “Aziz İhsan Aktaş iddianamesi” hakkında konuşan Özel, hükümeti sert sözlerle eleştirdi.

“İddianamede gizli bir şey yok. Bula bula bir tane lüks yat bulmuşlar. Şimdi diyorlar ki o yat Beşiktaş Belediye Başkanı’nın. Ahmet Özer bir iftira üzerine içeride tutuluyor. 9 aydır cezaevinde. Ceza alsa 3 ay sonra bırakılacak. 6 yıldır ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı tam karar aşamasında AK Parti’ye katılmış. Bu iddianame tel tel döküldüğü gibi ‘duydum’, ‘sanıyorum’, ‘galiba’ ifadeleriyle insanlara iftira atılıyor.”

Özel, İmamoğlu’nun siyasi sebeplerle cezaevinde tutulduğunu vurgulayarak, “Bu arkadaşlarımızı siyaseten aldınız içeriye. Çünkü İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasın istediniz. Ne kadar kazısanız da altımızda bir şey bulamazsınız” dedi.

Ömer Çelik’e Yassıada yanıtı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in “Yassıada zihniyeti” açıklamasına da değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Silivri’nin önünde en çok söylenen söz şudur: ‘İddianameyi bekliyoruz, yargılanmak için değil yargılamak için bekliyoruz.’ Ömer Çelik bu lafı dün ilk kez duymuş ve ‘Yassıada zihniyeti ile bizi yargılayacaklar’ demiş. Onun o demek olmadığını, müsait bir zamanda dilinden anlayan biri ona anlatsın. Seçici geçirgen bir kulak zarı var; işine geleni duyuyor, gelmeyeni duymuyor.”

Lütfü Savaş’a sert sözler: “Lüzumsuz bir iş”

Özel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın CHP il kongrelerinin iptali için mahkemeye başvurmasına da tepki gösterdi.

“Ülkenin bu kadar derdi varken o lüzumsuz ismin yaptığı saçma sapan bir iştir. Hazımsızlığın bu kadarı. Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Özgür Özel’i çok az tanımış, yakından tanıtacağım kendisine. Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz.”

Kongrelerin iptali talebi

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak CHP’nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptalini istedi.

Dilekçede, CHP Genel Merkez yönetiminin 38. Olağan Kurultay’da “kurultay iradesini organize biçimde ortadan kaldırdığı” savunuldu. Ayrıca, 6 Nisan 2025’te yapılan 21. ve 21 Eylül 2025’teki 22. Olağanüstü Kurultayların, açılan davayı konusuz bırakmak ve mevcut yönetimi korumak için düzenlendiği öne sürülerek “hukuka karşı hile” olarak nitelendirildi.

“Kılıçdaroğlu göreve iade edilsin” talebi

Dilekçede ayrıca, “kamu düzenini korumak” gerekçesiyle mevcut CHP yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve önceki dönem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti meclisi ile yüksek disiplin kurulu üyeleriyle birlikte yeniden göreve iadesi talep edildi.