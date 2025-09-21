Son Mühür- 21 Eylül 2025 Pazar günü sabah saatlerinde başlayan başkanvekili seçimi, CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AK Parti’nin adayı İbrahim Akın arasında geçti. İlk turda AK Parti’li aday önde çıktı ancak ikinci turdan itibaren tablo değişti.

Dört tur boyunca eşitlik vardı

İkinci turda bir pusulanın geçersiz sayılmasıyla iki aday da 18’er oy aldı. Aynı durum üçüncü turda da tekrarlandı. Dördüncü turda da eşitlik bozulmayınca meclis salonunda gerginlik tırmandı. CHP ve AK Parti-MHP sıraları arasında sert tartışmalar yaşandı.

Son sözü kura söyledi

Dört turun da sonuçsuz kalması üzerine, Bayrampaşa Belediye Meclisi yönetmeliği gereği kura çekildi. Yapılan kura sonucunda CHP’li İbrahim Kahraman başkan olarak seçildi.

Kura sonrası gerginlik

Kuradan çıkan sonucun CHP lehine olması, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin tepkisine yol açtı. Tartışmalar kısa sürede arbedeye dönüştü, güvenlik görevlileri tarafları ayırmakta güçlük çekti.