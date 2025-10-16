Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Bölgesi'ni de yakından ilgilendiren önemli bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz açıklarında orta şiddette bir sarsıntı kaydedildi. Depremin detayları, bölgedeki sismik hareketliliği bir kez daha gündeme getirdi.

Depremin merkez üssü ve büyüklüğü açıklandı

AFAD verilerine göre sarsıntı, 16 Ekim 2025 tarihinde, sabah saat 07:20:45 (TSİ) sularında gerçekleşti. Depremin büyüklüğü moment magnitüd ölçeğine göre 4.3 (Mw) olarak ölçüldü. Bu büyüklükteki bir deprem, denizde meydana gelmesi sebebiyle karada hafif hissedilebilirken, sismik kayıtlar için önemli bir veri oluşturdu.

Sarsıntının konumu ve derinliği belirlendi

Depremin merkezi, coğrafi koordinatlara göre Akdeniz olarak belirlendi. AFAD'ın teknik detaylarına göre sarsıntının tam konumu, 34.86167 Kuzey Enlemi ve 26.23944 Doğu Boylamında yer alıyor. Depremin derinliği ise yerin sadece 6.34 kilometre altında gerçekleşti. Sığ sayılabilecek bu derinlik, sarsıntının etkisini artırabilen bir faktör olarak değerlendiriliyor. AFAD yetkilileri, depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığına dair bölgeyi takip ettiklerini bildirdi.