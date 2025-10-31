Son Mühür- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını davasında karar açıklandı.

Aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20’si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 9 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

34 çocuğun ölümünden sorumlu tutuldular

Mahkeme heyeti, sanıklardan otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otel sahibinin damadı Emir Aras, Sedat Gülener, Kadir Özdemir, Kenan Coşkun ve İrfan Acar'ı, yangında hayatını kaybeden 34 çocuğun ölümünden sorumlu bularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar, ayrıca yaşamını yitiren diğer 44 kişi için de müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Kararda indirim uygulanmadı

Mahkeme, verilen cezalar üzerinde hiçbir indirime gitmedi. Tutuksuz yargılanan iki sanık hakkında da tutuklama kararı çıkarıldı. Kararın açıklanması 13 dakika sürdü.

Aileler ve mağdur yakınları, açıklamanın ardından kararı alkışlarla karşıladı. Duruşma salonunda duygusal anlar yaşandı.

Duruşma özel salonda yapıldı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen dava, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda gerçekleştirildi.

Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar, hayatını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları katıldı.

Salon çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, duruşma Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alındı.

Duruşmada sanıklara ek savunma hakkı verildi

Davanın dördüncü gününde sanık ve avukatlarının, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları dinlendi. Sanıklara, “çocuğa ya da kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten öldürme” suçunun yanı sıra “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” ve “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” suçları yönünden ek savunma hakkı tanındı.

78 can gitti, Türkiye yasa boğulmuştu

Grand Kartal Otel yangını, Türkiye’nin en büyük otel facialarından biri olarak tarihe geçmişti. Yangında çoğu öğrenci olmak üzere 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi yaralanmıştı.