Son Mühür- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova’da gerçekleştirilen ve üç polisin şehit olduğu IŞİD operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. Tunç, operasyon kapsamında beş şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Bakan Tunç, yaşanan olayla ilgili adli sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, soruşturma kapsamında beş Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü ifade edildi.

Şehit polisler için başsağlığı mesajı

Açıklamasında şehit olan polisleri de anan Tunç, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede kararlılıkla görev yaptığını vurguladı. Olayla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.