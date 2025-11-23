Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporuna göre, 1991-2023 yılları arasında küresel tarım sektöründe afetler nedeniyle toplam 3,26 trilyon dolar kayıp yaşandı. En büyük kayıp ise 4,6 milyar ton ile tahıl ürünlerinde gerçekleşti. İzmir Bakırçay Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, tarımın iklim krizi tehdidi altında olduğunu belirterek, aşırı hava olaylarından kaynaklanan zararları en aza indirmek için tarımda afet risk yönetimine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Küresel kayıplarda sel ilk sırada, asya kıtası en çok etkilenen bölge

FAO’nun "Afetlerin Tarım ve Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkisi: Riskleri ve Etkileri Azaltmak İçin Dijital Çözümler" başlıklı raporu, son 33 yılda 205 ülke ve bölgedeki 191 tarımsal üründe meydana gelen kayıpları ortaya koydu. Toplam kaybın yaklaşık 2,9 trilyon dolarlık kısmı sel, kuraklık ve sıcak hava dalgaları gibi afetlerle bağlantılı oldu. Yıllık ortalama kayıp miktarı, 2010 yılından itibaren yıllık 144 milyar dolara yükseldi.

Ürün bazında kayıplarda tahıl ürünleri (4,6 milyar ton) ilk sırayı alırken, bunu sebze ve meyveler (2,8 milyar ton) ile et ve süt ürünleri (900 milyon ton) takip etti.

Küresel kayıpların en fazla yaşandığı bölge yüzde 47 ile Asya kıtası oldu. Tehlike türüne göre kayıplarda ise 1,5 trilyon doları aşan hasarla seller ilk sırada yer alıyor. Selleri fırtınalar (720 milyar dolar), depremler (336 milyar dolar) ve kuraklıklar (278 milyar dolar) izliyor. Ayrıca denizlerde 1985-2022 yıllarında balıkçılığın yüzde 15'ini etkileyen 5,6 milyon tonu aşan üretim kaybının yaklaşık 6,6 milyar dolar ekonomik kayba neden olduğu hesaplandı.

Türkiye'de kuraklık kalıcı bir eğilim haline geliyor

Prof. Dr. Şermin Tağıl, tarımın karşı karşıya olduğu en büyük belirsizliğin iklim krizi olduğunu ve kuraklık, sel, fırtına, aşırı sıcaklık dalgaları gibi aşırı hava koşullarının sıklığı ve şiddetinde artış yaşandığını belirtti. Tağıl, bu durumun gıda sisteminin tüm yapısını etkilediğini ve tarım politikalarının merkezine afet risk yönetimini koymayı zorunlu kıldığını vurguladı.

İklim krizinden en çok etkilenen ürünlerin, su stresine ve sıcaklık anomalilerine karşı ekolojik toleransı düşük olanlar ile yüksek su talebi bulunan bitkiler olduğunu belirten Tağıl, tahılların iklimsel değişikliğe karşı en kırılgan gruplardan biri olduğunu söyledi. Özellikle mısırın su sıkıntısına en hızlı tepki veren ürünlerden biri olduğunu, buğday ve arpanın ise sıcaklık ideal seviyenin üzerine çıktığında etkilendiğini aktardı.

Akdeniz iklim kuşağının küresel ortalamadan yüzde 20 daha hızlı ısındığına dikkat çeken Tağıl, bu durumun Türkiye'de belirgin yağış azalmaları ve şiddetli kuraklıkların sıklığında artışa yol açtığını kaydetti. Türkiye'deki toprakların yaklaşık yüzde 88'inin çölleşme riski taşıdığını ve tarımsal kuraklığın Türkiye için kalıcı bir eğilim haline geldiğini ifade etti.

Tağıl, iklim kriziyle mücadelede alınabilecek önlemlerin başında havza bazlı su yönetiminin geldiğini belirterek, su hasadı, dikey tarım ve topraksız tarım gibi yeni nesil tekniklerin su tasarrufu sağlaması ve değişen iklim koşullarına hızlı uyum imkanı sunması sayesinde her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını sözlerine ekledi.