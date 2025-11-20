İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, kentte karasinek yoğunluğunun son dönemde belirgin şekilde arttığını belirtti. Ayhan, kasım ortasına gelinmesine rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin, karasineklerin normalde ölmeleri gereken dönemde hayatta kalmalarına ve çoğalmalarına yol açtığını ifade etti.

Ayrıca, kentte zaman zaman gündeme gelen çöp birikiminin, haşerelerin üremesi için uygun ortam sağladığını söyledi. Ayhan, “İklim değişikliğinin bu tür vektörler üzerindeki etkisi göz ardı edilemez. Üreme alanı bulabildikleri ölçüde popülasyon artıyor; uygun ortam kaybolduğunda ise larvalar gelişemeyip ölüyor” dedi.

Karasinekler enfeksiyon riski taşıyor

Uzm. Dr. Ayhan, biriken çöplerin taşması, sızıntılar ve çevredeki hayvan pisliklerinin de halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu vurguladı. Ayhan, “Karasinekler mekanik vektör olarak bilinir. Temas ettikleri mikroorganizmaları gıdaların üzerine taşıyabilir ve bu durum insanlarda enfeksiyon riskini artırır” diye konuştu.

Evden başlayan önlemler önemli

Karasineklerle mücadelede öncelikli adımın evlerde gıda atıklarının sızdırmaz poşetlerle çöpe atılması olduğunu belirten Ayhan, geri dönüşüm bilincinin de bu süreçte kritik rol oynadığını ifade etti. Belediye desteğinin ve geri dönüşüm konteynerlerinin önemine dikkat çeken Ayhan, ilaçlamanın tek başına yeterli olmadığını söyledi. “İlaçlama, karasinek popülasyonunun bir kısmını yok eder ancak kaynak ortadan kaldırılmadıkça sinekler yeniden çoğalıyor” dedi.

Sıcak havaların devam etmesi ve çöp birikimi gibi olumsuz koşullar, İzmir’de karasineklerin sayısının artmasına neden oluyor. Uzmanlar, hem bireysel hem de kurumsal önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.