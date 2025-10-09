İzmir temsilcisi Altay, 3. Lig 4. Grup’ta zorlu bir başlangıç yaptı. İlk 5 haftada 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 2 puanla düşme hattında 13. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, çıkış arayışında. Başkan Sinan Kanlı, takımın bu haftadan itibaren toparlanacağını ifade etti.

Yusuf Şimşek ile takımda yenilenme

Teknik Direktör Yusuf Şimşek’in göreve başlamasıyla takımda gözle görülür bir ivme kazandığını belirten Başkan Kanlı, “Yusuf hocamızın etkisiyle takımda önemli değişiklikler yaşandı. Beklediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyoruz. Bu hafta evimizde Söke 1970 karşısında sahaya mutlaka galibiyet hedefiyle çıkacağız. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize güvenimiz tam” dedi.

Sakatların dönüşüyle daha güçlü Altay

Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların iyileşmesiyle sahada daha güçlü bir kadro göreceklerini dile getiren Kanlı, genç ve tecrübeli futbolcuların uyumunun giderek arttığını vurguladı.

Başkan, “Takım yavaş yavaş oturuyor. Genç oyuncularımız tecrübeli isimlerle birlikte daha uyumlu bir oyun sergilemeye başladı. Taraftarlarımızın desteğiyle çıkış yakalayacağımıza inanıyoruz. Altay’ın büyüklüğünü sahada göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Eksikler ve beklentiler

İzmir ekibinde tedavisi süren stoper Hikmet ile sakatlıktan yeni çıkan kaleci Ozan, Söke 1970 maçında forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlığını atlatan ön libero Ceyhun’un ise maçta görev alması bekleniyor.