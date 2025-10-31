Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, yakın zamanda üst üste yaşadığı depremlerin yıkıcı sonuçlarıyla mücadele ediyor. 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki sarsıntılar, yalnızca konutları değil, aynı zamanda ilçe ekonomisinin bel kemiği olan esnafı da büyük bir çıkmaza sürükledi. İlk depremde 27 olan hasarlı iş yeri sayısı, son büyük sarsıntının ardından hızla artarak 85'e ulaştı. Bu durum, küçük ve orta ölçekli ticari işletmelerin faaliyetlerini durma noktasına getirdi.

Hasar gören iş yeri sayısı üçe katlandı

Toplam 1020 üyeye sahip Sındırgı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Güner, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, art arda gelen bu felaketlerin esnaf kesimini ciddi manada mağdur ettiğini vurguladı. Güner, önceki depremde zarar gören 27 esnaf için konteyner çarşılar kurulduğunu ancak 27 Ekim'deki son depremin zararı çok daha büyüttüğünü belirtti. "Elbette devletimiz ilk andan itibaren sahada ve yardımcı olmaya çalışıyor," diyen Güner, mevcut durumun aciliyetine dikkat çekerek, "Bu sefer çok daha hızlı hareket edilmesini ve desteklerin kapsamının artırılmasını talep ediyoruz," şeklinde konuştu. Sındırgı halkının ortak dileği ise ilçenin "afet bölgesi" ilan edilmesi ve devletin tüm destek mekanizmalarının burada yoğunlaştırılması.

Esnafın kredi ödemeleri acilen ertelenmeli

Halil Güner, Sındırgı'nın özel bir statüye ve acil desteklere ihtiyacı olduğuna işaret ederek, zararın boyutlarını gözler önüne serdi. Hemen arkasında bulunan ve dokuz esnafın faaliyet gösterdiği bir iş yerinin tamamen yıkıldığını örnek gösterdi. İş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan esnafın, şu an faaliyet gösterememesine rağmen devam eden kredi ve diğer ödemelerinin bulunduğunu aktardı. Oda Başkanı olarak en büyük taleplerinden biri, mevcut esnafın bu ödemelerinin acilen durdurulması veya uzun süreli ertelenmesi. Ayrıca, iş yeri yıkım kararı çıkan esnafa özel, faizsiz veya düşük faizli yeni bir kredi imkanının sunulması, ticari hayatlarını yeniden kurmaları için hayati önem taşıyor. Bölgedeki sık sarsıntıların yarattığı göç tehlikesine de değinen Güner, esnafın ayakta kalabilmesi için özel destek beklentilerinin karşılanmasının önemini yineledi.

Yerel esnaf: "Hayatımızı konteynerde sürdüremeyiz"

Depremlerde iş yeri ağır hasar alan esnaflardan Mehmet Aydoğdu da yaşadıkları büyük sıkıntıyı dile getirdi. 10 Ağustos'taki depremde az hasar alan dükkanının, son depremde kullanılamaz hale geldiğini belirten Aydoğdu, "Dışarıdan sağlam gibi duran binaların içine girdiğimizde felaketin boyutunu idrak ettik," dedi. Kendi imkanlarıyla ayakta durmaya çalışan yerel esnafın zor durumda olduğunu aktaran Aydoğdu, konteynerde yaşam sürebileceklerini ancak ticaret yapamayacaklarını net bir şekilde ifade etti. Tüm umutlarını devlete bağladıklarını belirten Aydoğdu, duygusal bir çağrıda bulunarak, "Bizim gidebileceğimiz, işimizi sürdürebileceğimiz hiçbir yer yok. Bizim tek çaremiz, sadece Sındırgı var," sözleriyle bölgeye özgü acil yardım taleplerini yineledi.