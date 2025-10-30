Son Mühür - Cumhuriyet’in 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 29 Ekim resepsiyonu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce Anıtkabir’i ziyaret edip 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı anarken, ardından Külliye’de bayram tebriklerini kabul etti. Resepsiyona siyaset dünyasından birçok isim katılırken, bazı boş koltuklar da göze çarptı.

Davetliler arasında yer aldı

Resepsiyonda öne çıkan isimlerden biri de Sinan Oğan oldu. 2023 Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek veren Oğan, aylar aradan sonra davetliler arasında resepsiyonda görüldü.

Resepsiyona katılmadılar

Resepsiyona birçok siyasi parti lideri katıldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve HÜDA-PAR temsilcileri de etkinlikte yer aldı. Ancak CHP, İYİ Parti ve DEM Parti liderleri resepsiyona katılmadı.