Son Mühür / Alper Temiz - Bolu ve Ankara’da görülen deli dana vakaları, Türkiye’nin et ve süt zincirinde önemli bir zafiyeti yeniden tartışmaya açtı. Kırmızı etin “sıcak” şekilde tüketime sunulması ve süt toplama süreçlerindeki gevşek denetim, uzmanlara göre virüsün yeniden dolaşıma girmesine kapı aralıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Alper Şener, hastalığın uzun yıllar sessiz kalabildiğini vurguladı:

“Yıllar sonra ortaya çıkabilir. Kırmızı ete yerleşir, sessiz kalır. Mide ve bağırsaklarda emilir ve beyine yerleşir. Türkiye’de sıcak et tüketimi fazla. Etin uzun süre dinlenmesi gerekiyor, aksi hâlde virüs ölmez. Peynirde altı aydan önce olgunlaşma olmaz; ette de benzer bir süreç gerekli” dedi.

Şener’e göre, hızlı tüketim alışkanlıkları riski artırıyor:

“Et pazarı bizde çok farklı. Hızlı tüketiliyor, bir kısmı ithal geliyor. Sakatatta durum daha da kritik; bekletilmiyor. Söğüşte de bu nedenle risk var. Pişirme işlemi virüsü öldürmüyor, özellikle az pişirme hastalığı etkisizleştirmiyor. Tedavisi yok; ölümcül ya da kalıcı hasar bırakabiliyor” diye ekledi.

İngiltere soğuttu, biz hâlâ sıcak tüketiyoruz

Hastalığın ilk görüldüğü ülke İngiltere, yıllar önce radikal önlemler aldı. Soğuk hava depolarında etin dinlendirilmesi zorunlu hâle getirildi, sokak sütü satışı yasaklandı ve riskli organlar gıda zincirinden çıkarıldı.

Türkiye’de ise süt toplama sistemleri hâlâ büyük ölçüde serbest ve etlerin dinlendirilmeden tüketime sunulduğu pazar yapısı sürüyor. Şener bu duruma dikkat çekerek şunları söyledi:

“Şap ya da kuduz gibi dışarıdan bulaşan bir hastalık bu. İnsandan insana geçmiyor ama tanı koymak çok zor. İngiltere soğuk depolarla önlem aldı, süt satışını kısıtladı. Bizde süt toplama hâlâ belirli kriterlere bağlı değil.”

“Sessiz virüs” yıllar sonra etkisini gösteriyor

Prof. Dr. Alper Şener, hastalığın sinsi yapısına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu:

“BSE, aslında yavaş ilerleyen bir virüs enfeksiyonudur. İnsanlara genellikle enfekte hayvanın beyin, omurilik ya da sakatat ürünlerinin tüketilmesiyle bulaşır. Ancak bulaşı nedeni etin sıcakken tüketilmesidir, hayvanın herhangi bir organının tüketilmesi ile ilişkili değildir. Bu virüs yıllarca sessiz kalabilir ama sonunda beyin dokusunda ciddi tahribat yaratır ve ne yazık ki ölümcül seyreder.

Ankara ve Bolu’da görülen son vakalar, bu hastalığın sadece iki şehirle sınırlı bir sağlık meselesi olmadığını, Türkiye’nin genel gıda güvenliği sisteminde bir alarm anlamına geldiğini gösteriyor.

Etin ve sütün denetim süreçlerinde, özellikle ‘dinlendirme süresi’ ve ‘soğuk zincir’ uygulamalarının yeniden tanımlanması gerekiyor. Çünkü sıcak et tüketimi ve kontrolsüz çiğ süt alışkanlığı, Türkiye’yi yeni bir sessiz salgınla karşı karşıya bırakabilir” dedi.