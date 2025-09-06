Örnek No:55*

T.C.

SELÇUK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu kayıtlarında İzmir İli, Selçuk İlçesi, Atatürk Mahallesi, Koşualanı Mevkii, 316 ada 32 parsel, tarla nitelikli taşınmaz; hali hazır durumunda tapudaki niteliğindeki gibi tarla olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz üzerinde hasadı yeni yapılmış ve balya haline getirilmiş arpa bulunmaktadır. Taşınmaz tarımsal faaliyet yapmaya hazır bir haldedir. Taşınmaz % 0 ? 5 arasında eğime sahip, taşsız bir yapıda, kadastral yola sınırı olmayan ve kuru tarla vasfındadır. Dava konusu taşınmaz tarif olarak Selçuk-Kuşadası yolunun 2. Km.sinde yer alan Selçuk-Efes Havaalanı?nın karşısında tarım alanlarının olduğu iç kısımda anayoldan ~230m. mesafededir. Ulaşımı Kuşadası ulaşım yolu olan Sabri Yayla Bulvarı üzerinden ayrılan stabilize tarla yolundan sağlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede tarımsal alanlar ve meyve bahçeleri olup, Selçuk futbol sahası taşınmazın 1,32km doğusunda kalmaktadır. Taşınmaz kuşuçuşu olarak Efes Antik Kenti?ne 1,66km ., ilçe merkezine ~3,30km., Pamucak plajına ~5,25 km. mesafededir. Taşınmazın güneyinden geçen stabilize yola 40m. cephesi bulunmaktadır. Yukarıda zirai bölümde açıklandığı şekilde kullanılmaktadır.

Adresi : İzmir İl Selçuk İlçe Atatürk Mahallesi Koşualanı Mevkii

Yüzölçümü : 6.906,15 m2

İmar Durumu :1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planına göre 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalmaktadır ve Sulak Alan Tampon Bölge sınırı içerisindedir. Mimari Projeleri bulunmamaktadır

Kıymeti : 3.574.900,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 13:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 13:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 13:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu kayıtlarında İzmir İli, Selçuk İlçesi, İsabey Mahallesi, Koşualanı Mevkii, 218 ada 10 parsel, incir bahçesi nitelikli taşınmaz; hali hazır durumunda tapudaki niteliğindeki farklı bir durumdadır. Taşınmaz üzerinde ekili ve dikili herhangi bir tarımsal ürün bulunmamaktadır. Taşınmazın hali hazırdaki durumundan uzun zamandır taşınmazda tarımsal faaliyet yapılmadığı kanaatine varılmıştır. Taşınmaz % 0 ? 5 arasında eğime sahip, taşsız bir yapıda ve kadastral yola sınırı olmayan bir durumdadır. Dava konusu taşınmaz tarif olarak Selçuk-İzmir yolunun 1. Km.sinde yer alan Gıdacılar sanayi sitesinin arkasında yer alan tarım alanlarının olduğu iç kısımda anayoldan ~830 m. mesafededir. Tarif olarak Aydın-İzmir karayolu üzerinden ayrılan Zeytinköy yolundan dönülerek yaklaşık 1,50 km devam edilerek ulaşılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede tarımsal alanlar ve meyve bahçeleri olup, Sebze halinin 750 m. batısında kalmaktadır. Taşınmaz kuşuçuşu olarak Selçuk Otogar?ına 1,27 km., ilçe merkezine ~2,30 km., Selçuk tarihi kalesine 1,64 km. mesafededir. Yukarıda zirai bölümde açıklandığı şekilde kullanılmaktadır.

Adresi : İzmir İl Selçuk İlçe İsabey Mahallesi Köprüalanı Mevkii

Yüzölçümü : 2.735,83 m2

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planına göre Tarımsal Sanayi Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.550.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 10:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:50

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu kayıtlarında İzmir İli, Selçuk İlçesi, İsabey Mahallesi, Koşualanı Mevkii, 218 ada 7 parsel, incir bahçesi nitelikli taşınmaz; hali hazır durumunda tapudaki niteliğindeki farklı bir durumdadır. Taşınmaz üzerinde ekili ve dikili herhangi bir tarımsal ürün bulunmamaktadır. Taşınmazın hali hazırdaki durumundan uzun zamandır taşınmazda tarımsal faaliyet yapılmadığı kanaatine varılmıştır. Taşınmaz % 0 ? 5 arasında eğime sahip, taşsız bir yapıda ve kadastral yola sınırı olmayan bir durumdadır. Dava konusu taşınmaz tarif olarak Selçuk-İzmir yolunun 1. Km.sinde yer alan Gıdacılar sanayi sitesinin arkasında yer alan tarım alanlarının olduğu iç kısımda anayoldan ~830 m. mesafededir. Tarif olarak Aydın-İzmir karayolu üzerinden ayrılan Zeytinköy yolundan dönülerek yaklaşık 1,50 km devam edilerek ulaşılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede tarımsal alanlar ve meyve bahçeleri olup, Sebze halinin 750m. batısında kalmaktadır. Taşınmaz kuşuçuşu olarak Selçuk Otogar?ına 1,27 km., ilçe merkezine ~2,30km., Selçuk tarihi kalesine 1,64km. mesafededir. Yukarıda zirai bölümde açıklandığı şekilde kullanılmaktadır.

Adresi : İzmir İl Selçuk İlçe İsabey Mahalle Koşualanı Mevkii

Yüzölçümü : 2.090,93 m2

İmar Durumu :1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planına göre Tarımsal Sanayi Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 2.720.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 10:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:20

04/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.