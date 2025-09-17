Milli basketbolcu Şehmus Hazer'in sevgilisi Selin Kaliç. İstanbul doğumlu olan Kaliç, Koç Üniversitesi mezunu ve uzun süredir ünlü basketbolcu ile birlikte yaşıyor.

26 yaşındaki Anadolu Efes oyuncusu Hazer ile Selin Kaliç'in merak uyandıran ilişkisi, basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Çift, sosyal medyada zaman zaman birlikte fotoğraflar paylaşıyor.

Selin Kaliç Kimdir?

Şehmus Hazer'in sevgilisi Selin Kaliç, eğitimli bir genç kadın olarak dikkat çekiyor. İstanbul'da doğan Kaliç, kaliteli üniversitelerde eğitim aldı.

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Selin Kaliç, daha sonra İngiltere'de Imperial College London'da Stratejik Pazarlama alanında yüksek lisans eğitimi tamamladı.

Selin Kaliç Ne İş Yapıyor?

Kaliç, teknoloji sektöründe kariyer yapıyor. Segmentify adlı teknoloji tabanlı çözümler sunan şirkette Sales Development Representative pozisyonunda görev alıyor.

Bu alandaki uzmanlığı ve İngilizce bilgisiyle uluslararası projelerde yer alan Kaliç, genç yaşına rağmen kariyerinde önemli adımlar atmış durumda.

Çiftin İlişkisi

Şehmus Hazer ve Selin Kaliç uzun süredir birlikte yaşıyorlar. Basketbolcu, özel hayatını medyaya fazla yansıtmamayı tercih ediyor ancak Kaliç'in desteğini önemsiyor.

Kaliç, sevgilisinin maçlarını takip ederek ona destek oluyor. EuroBasket 2025'te Türkiye'nin gümüş madalya kazanmasında Hazer'in gösterdiği performans sırasında Kaliç'in tribünden desteği dikkat çekmişti.

Instagram hesabı @selinkalicc olan Kaliç, yaklaşık 5 bin takipçiye sahip. Hesabını genellikle gizli tutan Kaliç, özel hayatını korumaya özen gösteriyor.