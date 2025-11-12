Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’nun (25) şahadet haberi, memleketi Konya’daki ailesine verildi.

Ailesine acı haber verildi

Selçuklu ilçesinde yaşayan İbrahim ve Fadimana Kuyucu çiftine, oğullarının şehadet haberi askeri yetkililer tarafından iletildi. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğulurken, yakınları ve komşuları taziye için evlerine akın etti.

Görev yeri Merzifon’du

Evli olan Şehit Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’nun Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görev yaptığı öğrenildi. Şehidin naaşının, askeri törenin ardından memleketine getirileceği ve burada defnedileceği bildirildi.

Uçak Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş için havalanan askeri kargo uçağının, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıklamış, kazada mürettebatın şehit olduğunu duyurmuştu. Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.