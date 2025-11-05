Bugün açıklanan Sayıştay raporlarının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan dikkat çeken hamleler geldi. Belediye iştiraklerinde 2 önemli görev değişimi yaşandı. Özellikle Sayıştay raporlarının İZENERJİ'de ortaya çıkardığı skandalların ardından, bu görevden alma gerçekleşti.

İZENERJİ ve İZTARIM'da değişiklik!

DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube’nin Başkanı Savaş Aras'ın eşi olduğu bilinen İZENERJİ şirketinde Genel Müdür olarak görev yapan Dilek Aras görevden alındı. Aras'ın yerine ise İZTARIM’da yaptığı işlerle adını duyurmuş olan Öztürk Kurt atandı. İZTARIM Genel Müdürlüğü'ne gelen isim ise Samet Yoldaş oldu.

Sayıştay raporu işinden etti!



İZENERJİ Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan Dilek Aras'ın görevden alınmasının sebebi bugün açıklanan Sayıştay raporu oldu. İZENERJİ ile ilgili olarak açıklanan Sayıştay raporunda ise, Aras ile ilgili çok sayıda harcama dikkat çekerken, şirket personelinin çaldırılması dikkat çeken bir diğer hadise oldu.