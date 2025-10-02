Son Mühür- Şarkıcı Ufuk Beydemir ve oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Eylül 2022’de Roma’da evlenmiş, ardından İstanbul’daki Fuat Paşa Yalısı’nda düzenlenen düğünle dostlarını ve sevenlerini ağırlamıştı. Çift, bu mutlu haberi ilk olarak sosyal medya hesaplarından paylaşarak gündeme gelmişti.

Sosyal medyada filizlenen aşk

“Ay Tenli Kadın” şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı’nın tanışması da sosyal medyada başlamıştı.

Bir programa katılan çift, “İlk adımı kim attı?” sorusuna yanıt vermiş; Yazıcı, “Benim” diyerek ilişkilerinin sosyal medyada başladığını açıklamıştı.

İkiliden boşanma kararı

Habertürk’ün haberine göre, 2022’de büyük bir aşkla evlenen Beydemir ve Yazıcı boşanma kararı aldı. Çiftin anlaşmalı olarak yollarını ayıracağı belirtilirken, resmi açıklama henüz yapılmadı.

Resmi açıklama bekleniyor

Henüz taraflardan yazılı ya da sözlü bir açıklama gelmedi. Çiftin sessizliği sürerken, boşanma sürecinin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.