Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Yücel, Temiz Hava Hakkı Platformu’nun yayımladığı son “Kara Rapor”a dikkat çekerek İzmir’de hava kirliliği sorununun sürdüğünü vurguladı. Yücel, raporda kentte partikül madde (PM10) seviyelerinin uzun süredir yasal sınırların üzerinde seyrettiğinin ve özellikle yoğun trafik ile sanayi kaynaklı emisyonların halk sağlığını tehdit ettiğinin belirtildiğini kaydetti.

Sanayi ve trafik hava kalitesini etkiliyor

İzmir’de hava kirliliğinin, hem doğal hem de yapay kaynaklardan yayılan kirleticilerle arttığını söyleyen Yücel, sanayi tesisleri ve kış aylarında artan ısınma kaynaklı emisyonların hava kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etti.

İlçelerdeki ölçümlere değinen Yücel, “Aliağa’daki ağır sanayi tesisleri, Torbalı ve Kemalpaşa’daki sanayi alanları ile taş ocakları, kentin hava kalitesini doğrudan etkiliyor. Karşıyaka, Konak ve Alsancak çevresinde yoğun araç trafiği başlıca kirletici kaynaklardan biri. Ayrıca şehir genelinde devam eden inşaat faaliyetleri nedeniyle oluşan toz bulutları, hem çevre hem de halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturuyor” dedi.

Hava kalitesi çoğunlukla ‘Orta’ ve ‘Hassas’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre İzmir’de hava kalitesi çoğunlukla “Orta” ve “Hassas” seviyelerde ölçülüyor.

Yücel, Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) ölçümlerini açıklayarak, özellikle Konak istasyonunda PM2.5 değerlerinin 62-83 mikrogram/metreküp aralığında seyrettiğini ve 31 Ekim–4 Kasım tarihleri arasında HKİ’nin 100’ü aşarak “hassas” seviyeye ulaştığını belirtti. Bu durumun çocuklar, yaşlılar ve solunum rahatsızlığı olan bireyler için risk oluşturduğunu dile getirdi.

Konak ve Menemen’de kirlilik endişe verici

Konak istasyonunda ölçülen PM2.5 değerlerinin, Dünya Sağlık Örgütü’nün günlük sınır değeri olan 15 mikrogram/metreküpün dört katını aştığını ifade eden Yücel, sabah saatlerinde artan trafik ve meteorolojik durgunluğun kirliliği yoğunlaştırdığını belirtti.

Menemen istasyonunda ise 3 Kasım akşamından 5 Kasım sabahına kadar PM10 değerlerinin 100’ün üzerinde seyrettiği, yaklaşık 36 saat boyunca yüksek kirlilik gözlendiği aktarıldı.

Önlemler ve öneriler

Yücel, hava kirliliğinin azaltılması için bir dizi önlem önerdi. İnşaat ve yol çalışmalarında sulama ve toz bastırma uygulamalarının yaygınlaştırılması, kömür ve düşük kaliteli yakıt kullanımının denetlenmesi ve özellikle akşam saatlerinde yakıt kullanımının sınırlandırılması gerektiğini söyledi.

Hava kalitesi izleme verilerinin düzenli paylaşılması, yeşil alanların artırılması, ağaç ve çalı gibi doğal partikül tutucuların teşvik edilmesi, sanayi tesislerinde emisyon kontrol sistemlerinin sürekli işletilmesi ve yıkım süreçlerinde zararlı maddelerin doğru bertaraf edilmesinin önemi vurgulandı.