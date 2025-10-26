Son Mühür- İktidara yakın Yeni Şafak Gazetesi'nin ''Mülkiyet hakkına tehdit'' manşetiyle itiraz ettiği kanun taslağı AK Parti içinde de tartışmalara zemin hazırlamışa benziyor.

Hem İletişim Başkanlığı hem de MASAK tarafından yalanlanan savcılara tek başına mal varlıklarına el koyma iddiası, AK Parti eski milletvekili gazeteci yazar Şamil Tayyar'ın da gündemindeydi.



İşin özünü Tayyar açıkladı...



''İşin özü şu:

Adalet Bakanlığı bürokrasisinin hazırladığı taslak kanun teklifinde, tüm katalog suçlar için savcılara mal varlığına el koyma yetkisi öngörülüyordu.'' hatırlatmasında bulunan Şamil Tayyar,

''Kuşkusuz, bu düzenlemenin uygulanabilmesi için meclisten geçmesi, yani yasalaşması gerekir.

Henüz taslak halindeki bu düzenlemeye itiraz edip ‘yapmayın, keyfiyete yol açar’ dedik.

Bir anda kamuoyu baskısı artıp mevzu cumhurbaşkanımıza kadar ulaşınca çarşı karıştı.

Cumhurbaşkanımızın tepkisi üzerine düzeltmeye gidildi, yetki sınırlandırıldı.'' hatırlatmasında bulundu.



Yetkinin sınırları yeniden çizildi...



''Maliye, savcılara verilmek istenen yetkinin ‘nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçlarıyla sınırlı olduğunu açıkladı.'' diyen Şamil Tayyar,

''Sınırlandırılmış olsa bile bu yetkinin, hakim kararı ve MASAK gibi ilgili kurumların raporları doğrultusunda kullanılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum.

Umarım, meclis aşamasında bu da düzeltilir.'' çağrısında bulundu.