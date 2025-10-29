Son Mühür- Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını makam odasının duvarına astırdığı için bir grup yobazın eleştirilerine hedef olan Safi Arpaguş'un geri adım atmaya niyeti olmadığı ortaya çıktı.

2023'te Atatürk'ün vefatının 85. yıldönümünde Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde mevlit okutarak Atatürk için dua ettirmesiyle dikkati çeken Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunu devralmasının ardından makam odasına 18 Şubat 1923'te Uşak'ta dualarla karşılanan Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını astırmıştı.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk vurgusu...



Ali Erbaş döneminde milli bayramlarda cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adını görmekte zorlananlar Safi Arpaguş döneminde Atatürk vurgulu mesajlara tanık olmaya devam ediyor.

Diyanet'in Cumhuriyetin 102'inci kuruluş yıldönümü için yayınladığı mesajda

''Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlığımız yolunda canını hiçe sayan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.'' ifadelerine yer verdiği görüldü.