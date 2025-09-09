Son Mühür- Zelenskiy Salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki bir köyde emekli maaşlarını almaya çalışan 20'den fazla sivilin Rus hava saldırısında öldürüldüğünü söyledi.

Zelenski X'te yayınlaığı paylaşımda,

Donetsk bölgesindeki Yarova kırsal yerleşimine Rusların hava bombasıyla gerçekleştirdiği vahşi bir hava saldırısı. Doğrudan insanlara yönelik. Sıradan siviller. Tam da emekli maaşlarının dağıtıldığı sırada. Ön bilgilere göre, 20’den fazla kişi hayatını kaybetti. Kelimeler yetersiz… Kurbanların tüm ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.



Dünya buna yanıt vermeli...



Bu tür Rus saldırıları, dünyadan uygun bir yanıt almadan bırakılmamalı. Ruslar, yeni güçlü yaptırımlardan ve yeni güçlü darbelerden kaçınarak hayatları yok etmeye devam ediyor. Dünya sessiz kalmamalı. Dünya hareketsiz kalmamalı.

Amerika Birleşik Devletleri’nden bir yanıt gerekiyor. Avrupa’dan bir yanıt gerekiyor. G20’den bir yanıt gerekiyor. Rusya’nın ölümleri getirmesini durdurmak için güçlü eylemler gerekiyor.'' mesajı verdi.