Son Mühür/ Osman Günden - Buca Genç Rumeli Kanatlar ve Civar Köyleri Derneği, Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla coşkulu bir kutlama programı düzenledi. Etkinlikte birlik, dayanışma ve Atatürk vurgusu ön plana çıktı.

Buca’da cumhuriyet coşkusu

Buca Genç Rumeli Kanatlar ve Civar Köyleri Derneği’nin Cumhuriyetin 102. yılı nedeniyle gerçekleştirdiği kutlama programı yoğun katılımla düzenlendi. Etkinlik, marşlar, şarkılar ve halaylar eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

“Atatürk’ün gösterdiği yoldan ayrılmayacağız”

Programın açılış konuşmasını Dernek Başkanı Necati Pehlivan yaptı. Pehlivan konuşmasında şu ifadelere yer verdi “Cumhuriyetimizin 102. yıldönümünü sizlerle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve yüceltmek için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yoldan asla ayrılmayacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk!”

Katılım geniş oldu

Kutlamaya Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler, Buca Belediye Meclis Üyesi Emre Yaman, Balkan Rumeli dernekleri ve federasyonlarının başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Etkinlik, birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği anlamlı bir geceye dönüştü.