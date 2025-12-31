Dünya futbolunun unutulmaz sol beklerinden, Real Madrid ve Fenerbahçe formalarıyla iz bırakan Brezilyalı yıldız Roberto Carlos, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yoğun program sonrası rahatsızlandı

52 yaşındaki eski futbolcunun, ABD’de gerçekleştirilen Dünya Kupası kura çekimine katılmasının ardından Brezilya’ya tatile gittiği, ailesiyle birlikteyken rahatsızlandığı öğrenildi. Yoğun tempolu programın ardından ortaya çıkan sağlık sorunu üzerine Carlos’un hastaneye başvurduğu belirtildi.

İlk şüphe: Bacağında kan pıhtısı

İspanyol basınına yansıyan bilgilere göre Roberto Carlos, ilk etapta bacağında oluştuğu değerlendirilen küçük bir kan pıhtısı şüphesiyle hastaneye götürüldü. Yapılan ilk kontrollerin ardından durumun daha kapsamlı incelenmesine karar verildi.

Tüm vücut MR’ında kalp sorunu ortaya çıktı

Gerçekleştirilen detaylı tetkikler ve tüm vücut MR’ı sonucunda, efsane futbolcunun kalbiyle ilgili ciddi bir problem tespit edildi. Bu gelişme üzerine Carlos’un acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi.

Planlanan operasyon üç kat uzadı

Yaklaşık 40 dakika sürmesi planlanan operasyonun, yaşanan komplikasyon nedeniyle yaklaşık üç saate kadar uzadığı bildirildi. Ameliyat sırasında kalbine tüp takılan Roberto Carlos’un operasyonunun başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

Sağlık durumu iyi, gözetim altında tutuluyor

Ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Carlos’un, tedbir amaçlı olarak 48 saat boyunca hastanede gözetim altında tutulacağı kaydedildi. Doktorların, durumunun stabil olduğunu vurguladığı aktarıldı.

“Şu anda iyiyim” mesajı verdi

2002 Dünya Kupası şampiyonu olan Roberto Carlos, çevresi aracılığıyla yaptığı kısa açıklamada, “Şu anda iyiyim” ifadelerini kullandı. Efsane futbolcunun kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.