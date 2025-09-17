Son Mühür - Kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklandıktan sonra itirafçı olarak serbest kalan Reza Zarrab, gazeteci Serdar Cebe’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yayınla yeniden gündeme geldi. Cebe’nin paylaştığı bilgilere göre, suç baronlarının hayatlarını dizi ve filme dönüştürmesiyle bilinen Netflix, bu kez Türkiye'nin kara para ve rüşvetle anılan ismi Reza Zarrab’ın hikâyesini projelendirmek için harekete geçti.

Anlaşmaya varıldı

Cebe, ABD'de yargılanmasının ardından itirafçı olan ve adını Aaron Goldsmith olarak değiştiren Reza Zarrab’ın Netflix ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Zarrab’ın yaşam öyküsünün belgesel mi yoksa dizi formatında mı yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı. Bu gelişme, uzun süredir Türkiye ve ABD’de gündemde olan Zarrab dosyasına yeni bir boyut kazandırdı.