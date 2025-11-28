Son Mühür/ Osman Günden - Basın İlan Kurumu’nun 33. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısı, 26–28 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Üç gün süren toplantılarda Resmî İlan Fiyat Tarifesi’ne yönelik artış oranları belirlendi; Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde ise uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli düzenlemeler kabul edildi.

Gappi: Yönetim anlayışındaki değişim önemli

Genel Kurul Üyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, toplantının son gününde söz alarak Basın İlan Kurumu’nda son dönemde yaşanan yönetim anlayışı değişikliğini önemli ve değerli bulduklarını ifade etti.

Gappi, BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay’ın Anadolu basınını “paydaş” olarak tanımlamasını, sürdürülebilir bir yayıncılık modeline ve yerelden beslenen özgün gazeteciliğe yönelik vurgularını olumlu karşıladıklarını belirtti.

“Dağıtım yaşasın deniliyor ama yerel basın ne olacak?”

Alınan bazı kararların umut verici olduğunu dile getiren Gappi, doğrudan trafiğin azaltılması, il dışında yapılan baskılarda sayfa sayılarının düşürülmesi ve özel haberlerin teşviki gibi uygulamaların sektöre heyecan kattığını söyledi. Ancak asgari satış fiyatının yerel gazeteler için 5 TL’den 7 TL’ye çıkarılmasına yönelik kararı eleştiren Gappi, bu artışın yüzde 40’a karşılık geldiğine dikkat çekti. Yerel gazetenin payının yüzde 25 seviyesinde kalmasına karşın dağıtım şirketlerine sağlanan payın yüzde 40’a ulaşmasını çelişkili bulduğunu belirtti.

Gappi, yerel gazetelerin satış gelirinin yanı sıra dağıtım bedeli de ödediğine işaret ederek, bu yükün Anadolu basını açısından sürdürülemez bir noktaya doğru gittiğini ifade etti.

“Kayıtlı istihdam yapan basın eriyor”

Anadolu medyasının mevcut ekonomik koşullar altında ağır bir yük taşıdığını vurgulayan Gappi, maaş seviyelerinin düşük olduğunu, asgari ücrete yapılacak artışlarla birlikte baskının daha da artacağını söyledi. Kaliteli, ölçülebilir ve kayıtlı istihdam sağlayan basın kuruluşlarının hızla güç kaybettiğini belirten Gappi, buna karşılık birkaç kişi tarafından kurulan kontrolsüz internet sitelerinin yaygınlaştığını kaydetti. Yüksek tirajlı gazetelerin bile ciddi kayıplar yaşadığına dikkat çekti.

“Bu gidişat tröstleşmeye yol açar”

Mevcut sürecin devam etmesi halinde küçük ve orta ölçekli yayın kuruluşlarının sistem dışına itileceğini vurgulayan Gappi, Basın İlan Kurumu kaynaklarının zamanla yalnızca birkaç büyük yapıya aktarılacağı uyarısında bulundu. Artış oranlarına koyduğu şerhin rakamsal artıştan ziyade bu gidişata yönelik bir itiraz olduğunu ifade eden Gappi, Anadolu basınının korunmasının hem kurumsal hem toplumsal bir sorumluluk taşıdığını dile getirdi.

“Bu kapı Anadolu basını için umut olmalı”

Konuşmasını “Açılan her kapıdan aydınlık sızar” sözleriyle tamamlayan Dilek Gappi, yeni yönetim anlayışıyla açılan bu kapının; tüm zorluklara rağmen habercilik tutkusunu sürdüren Anadolu basını için daha aydınlık bir dönemin başlangıcı olmasını temenni etti. Gappi, yerel basının yeni dönemden beklentisinin büyük olduğunu vurguladı.