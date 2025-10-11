Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ndeki değişikliklerin bugün Resmî Gazete’de yayımlandığını ve yürürlüğe girdiğini duyurdu. Düzenlemeyle birlikte, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmelerin fiyat bilgilerini şeffaf, erişilebilir ve dürüst şekilde sunması zorunlu hale geldi. Vatandaşlar, hizmet almak istedikleri işletmelerin fiyat bilgilerine artık her yerden dijital olarak erişebilecek.

Yeni yönetmelikle, kriterleri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmeler, fiyat listelerini elektronik sistem üzerinden Bakanlığa aktarmakla yükümlü olacak. Bu veriler ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak ve kamuoyunun erişimine sunulacak. Bakanlık, uygulamanın usul ve esaslarını belirleyerek ilan edecek. Böylece tüketiciler, fiyat bilgilerine istedikleri yerden, istedikleri zamanda ulaşabilecek.

Dara miktarını düşme zorunluluğu getirildi

Satıcı tarafından açıkta ve tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde, ürünün içinde bulunduğu kap veya ambalajın ağırlığı (dara) artık otomatik olarak düşürülecek. Bu sayede vatandaşlar, yalnızca satın aldıkları ürünün ağırlığı kadar ödeme yapacak; haksız fiyatlandırmanın önüne geçilerek adil ticaret ilkesi güçlendirilecek.

Yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmeler, fiyat listelerini tüketicilerin erişimine karekod (QR kod) yöntemiyle sunabilecek. Tüketiciler talep ettiğinde işletmeler, fiyat listesini fiziksel olarak da göstermekle yükümlü olacak. Böylece vatandaşlar, fiyat bilgilerine hem dijital hem de fiziki ortamda hızlı ve şeffaf şekilde ulaşabilecek.

Kitap ve dergi satışlarında elektronik fiyat uygulaması

Kitap, dergi, gazete ve benzeri ürünleri satan işletmelerde, ürün fiyatları yalnızca etiketle değil elektronik cihazlar aracılığıyla da gösterilebilecek. Düzenleme tüketicilerin ürün fiyatlarını hızlı, doğru ve kolay şekilde öğrenmesini sağlayacak.