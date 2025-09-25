Son Mühür- "Hükümsüz", "Adım Farah" , "Kar ve Ayı" "3391 km", "0000 km" ve "Prens" dizilerindeki rolleriyle dikkat çeken oyuncu Derya Pınar Ak, beyaz perdede yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çekimlerine yakında başlanacak “Sultana” adlı film, sahnede ve hayatta kendi gücünü keşfeden yedi farklı direk dansçısı kadının hikayesini anlatacak.

‘Anna’ karakteri için hazırlık sürecinde

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan Derya Pınar Ak, yapımda Belaruslu bir direk dansçısı “Anna” karakterine hayat verecek.

Rolüne en iyi şekilde hazırlanmak isteyen oyuncu, direk dansı eğitimleri almaya başladı. Ak, geçtiğimiz günlerde prova sırasında çekilen bir videosunu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

En son “Adım Farah” dizisinde rol almıştı

Genç oyuncunun direk dansı performansı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri, Ak’ın hem rolüne gösterdiği özeni hem de sahne disiplinini övgü dolu yorumlarla karşıladı