Son Mühür- Walt Disney’in çatısı altındaki ESPN, ABC ve diğer eğlence kanalları artık YouTube TV’de yer almayacak. Variety ve Los Angeles Times’ın haberlerine göre, iki şirket arasındaki görüşmelerin perşembe gecesi sona erdiği ve herhangi bir uzlaşma sağlanamadığı bildirildi.

Bu gelişme, özellikle canlı spor karşılaşmalarını YouTube TV üzerinden takip eden kullanıcılar için ciddi bir erişim kaybı anlamına geliyor.

Taraflardan resmi açıklama gelmedi

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, hem Disney hem de Google temsilcileri mesai saatleri dışında yapılan yorum taleplerine yanıt vermedi. Görüşmelerin yeniden başlayıp başlamayacağı ya da Disney kanallarının platforma ne zaman döneceği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Sektör kaynakları, tarafların lisans ücretleri ve yayın hakları konusunda anlaşmazlık yaşadığına dikkat çekiyor.

Milyonlarca abone etkilenecek

YouTube TV kullanıcıları, yaşanan gelişme nedeniyle spor, haber ve eğlence kategorilerindeki içeriklerin önemli bir kısmına erişemeyecek. Özellikle ESPN’in yayından kalkması, ABD’deki spor severler arasında büyük tepki yaratabilir.

Uzmanlar, iki dev şirket arasındaki anlaşmazlığın uzun sürmesi hâlinde kullanıcıların alternatif platformlara yönelme olasılığının arttığını belirtiyor.

Belirsizlik sürüyor

Disney ve Google arasındaki görüşmelerin yeniden ne zaman başlayacağına dair net bir takvim bulunmuyor. Tarafların anlaşmaya varamaması, çevrim içi yayıncılık alanında rekabetin giderek sertleştiğini bir kez daha ortaya koydu.