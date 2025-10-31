Son Mühür- İzmir’in yıllardır çözülemeyen en kritik planlama alanlarından biri olan İnciraltı’nda belirsizlik sürüyor. İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, planların iptal edilmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen sürecin hala tamamlanmamasına tepki gösterdi. Karabulut, Balçova Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda yürütülen planların Ekim ayı itibarıyla yeniden askıya çıkarılmasının beklendiğini ancak bu sürecin sonuçlanmamasının bölge halkını derinden üzdüğünü söyledi. “İnciraltı artık beklemek değil, İzmir’in geleceğine dahil olmak istiyor” diyen Karabulut, planların gecikmesinin sadece mülk sahiplerini değil, kentin yatırım ve turizm vizyonunu da olumsuz etkilediğini vurguladı.

“Her geçen gün bir yıl gibi…”

İNGEDER Başkanı Karabulut, “Ekim 2024’te İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava sonucunda, İnciraltı planlarının iptal edilmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Balçova Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de bilgilendirilerek yürütülen planların revize edilip yeniden askıya çıkarılmasının ekim ayı itibarıyla tamamlanması bekleniyordu. Ancak sürecin hala sonuçlanmamış olması, bölge halkı olarak bizleri derin bir üzüntüye sevk etmektedir. Biz toprak sahipleri için geçen her gün, adeta bir yıl gibi zor geçmektedir” dedi.

“İnciraltı İzmir’in geleceğine dahil olmak istiyor”

Planların bir an evvel sonuçlanması gerektiğini bir kez daha hatırlatan Karabulut, şunları söyledi: “Planların Turizm Bakanlığı’nın onayı aşamasında yaşanan gecikmeyi, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın süreci hızlandırma yönündeki girişimlerini yakından takip ettik. Bölge halkı olarak kendisine bir kere daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak sadece biz İnciraltı toprak sahiplerinin değil, tüm İzmir’in uzun süredir beklediği bu planların artık sonuçlanması gerekliliğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Planların hala tamamlanmamış olması, yalnızca mülk sahiplerini değil, aynı zamanda İzmir’in kent vizyonunu, yatırım potansiyelini ve turizm hedeflerini de olumsuz etkilemektedir. Şehrin kalbinde, kırk yılı aşkın süredir planlama bekleyen İnciraltı artık beklemek değil, İzmir’in geleceğine dahil olmak istiyor. Planların bir an önce tamamlanması hem kentimiz hem de bölge halkı açısından büyük bir adım ve önemli bir kazanım olacaktır. Unutulmamalıdır ki, İnciraltı planlandığında İzmir, 2 milyon 200 bin metrekare şehrin göbeğinde yeni kamusal alanlar kazanmış olacaktır.”

“Birlik ve bütünlük içinde hareket etmekteyiz”

İnciraltı ve Bahçelerarası bölgesinde, yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanda yer alan ve bugün İnciraltı Kent Ormanı’nın karşısında bulunan arazilerin yüzde 99’unun şahıs mülkiyetinde olduğunu da hatırlatan Karabulut, “Bu mülklerin yaklaşık yüzde 50’si beş nesildir aynı İzmirli ailelerin elindedir. Gün geçtikçe kenarlarından eriyen bölgemiz, yaşayan halk için daha da kritik hâle gelmektedir. Bu nedenle, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların ardından 18’inci madde uygulama planları aşamasına bir an önce geçilmesi en büyük beklentimizdir. İnciraltı Gelişim Derneği olarak, kuruluşumuzdan bu yana tüm toprak sahiplerimizle tam bir birlik ve bütünlük içinde hareket etmekteyiz. Çıkacak planların her aşamasında, toprak sahiplerimizin haklarını koruyarak, onları sermaye karşısında yalnız bırakmadan süreci yakından takip ediyoruz. Derneğimiz gerek yüz yüze temaslarla gerek anlık iletişim ve sosyal medya üzerinden yürüttüğü aktif iletişimle bölge halkımızın meşru temsilcisi olmayı sürdürmektedir. Ata toprağımız üzerinde taş üstüne taş koyan her makamın başımızın üzerinde yeri vardır. Ancak unutmamak gerekir ki, o taşlar bizlere zarar vermediği sürece anlamlı ve kalıcıdır. Bölge halkı olarak tüm kurumlarımızdan beklentimiz; İnciraltı’nın gecikmeden planlanması ve İzmir’in bu önemli kazanımının daha fazla ertelenmemesidir” diye konuştu.