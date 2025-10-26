Terör örgütü PKK’nın bugün “tarihi bir açıklama” yapacağı duyurulmuştu. Basına yansıyan bilgilere göre açıklamada, örgütün Türkiye’den tamamen çekilme kararı kamuoyuna ilan edilecek.

Abdullah Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda geçtiğimiz aylarda fesih kararı aldığını duyuran PKK, bugün saat 11.00’de Kandil Dağı eteklerinde düzenleyeceği basın toplantısıyla süreci resmen duyuracak.

Hürriyet’in haberine göre, örgüt açıklamada silah bırakma sürecine ve fesih kararına bağlılığını yineleyecek. Ayrıca Türkiye’deki tüm silahlı kadroların çekildiğini beyan edecek. Türkiye’den giden 30 kişilik bir heyetin de toplantıda yer alacağı öğrenildi.

Örgütün çatı yapılanması KCK’dan bir yönetici, açıklamanın Süleymaniye’nin Raperin ilçesinde, geçmişte silahların sembolik olarak yakıldığı bölgede yapılacağını bildirdi. Açıklamada, Kuzey Irak’taki mağara ve çatışma noktalarının kaldırılması yönünde yürütülen çalışmaların da aktarılması bekleniyor.

PKK’nın bu adımı, 12. Kongre’de alınan kararlar çerçevesinde, örgütün silahlı varlığını tamamen sona erdirmeye yönelik “yeni bir aşama” olarak değerlendiriliyor.